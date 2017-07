À 15 000 mètres dans un Messerschmitt: le record du P’tit pois tiendra 10 ans

Entre 1939 et 1945, l’Ajoulot Maurice Fleury a vécu la guerre en l’air, surveillant l’espace aérien et testant des appareils. Entre record d’altitude et crash dans les Alpes, le «P’tit pois» a vécu intensément ce temps où les aviateurs étaient assez libres. Autre pilote, le juriste Yves Maitre a décollé du Jura pour poser son avion à Genève, où il a fait carrière. À lire dans notre édition de lundi.