À Delémont, les filles célèbrent 75 ans de scoutisme

Le groupe scout féminin Notre-Dame de la Route de Delémont est né en 1941, sur le modèle de celui des garçons créé quelque onze ans auparavant. Dans le contexte sociopolitique de l’époque, un véritable espace d’expression et de liberté s’ouvrait alors aux jeunes filles du district. Les scoutes delémontaines célèbrent donc cette année 75 ans de découverte de la nature, de randonnée, de course d’orientation, de camping et surtout d’amitié. Cet événement est marqué par deux manifestations ce samedi. Le programme dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.