À la Maison, pour qu’ils se sentent chez eux

Active depuis le printemps 2016, l’association Maison d’ici et d’ailleurs (MIA) veut faciliter l ’intégration des migrants à Saint-Imier. Elle profite depuis cet été de nouveaux locaux spacieux à la rue de la Chapelle où elle propose des cours de français et un café-rencontre. Mais les risques d’isolement ne concernent pas seulement les ressortissants étrangers. Aussi l’association a-t-elle mis sur pied un accueil parent-enfant, espace d’échange et de jeu destiné aux adultes et à leurs petits en bas âge. Présentation dans notre édition de samedi.