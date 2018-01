A la recherche des trésors du Fonds du Doyen Morel

Le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, «Mémoires d’Ici» à Saint-Imier, organise une journée de recherche sur le Fonds Morel, le samedi 20 janvier. Riche de milliers de pages manuscrites, cet impressionnant fonds d’archives documente non seulement la vie du pasteur Charles-Ferdinand Morel et de sa femme Isabelle de Gélieu, mais il met aussi en lumière la société jurassienne durant la période charnière entre 1750 et 1850. Le résultat des analyses des différents chercheurs sera ensuite présenté au public lors de sept conférences. Explications à lire aujourd'hui.