A nouveau la belle vie pour le ruisseau

Depuis un mois, le canal de Bellevie, entre Courrendlin et Courroux, voit défiler bûcherons, machines de chantiers et camions. Le but de tout ce remue-ménage est de faire retrouver à ce ruisseau, canalisé au début du XXe siècle pour grappiller du terrain agricole, son état originel sur 2 km. Ces travaux, qui prendront fin le printemps prochain, s’inscrivent dans le cadre de mesures de compensation écologique liées à la réalisation de la Transjurane. Détails à lire aujourd'hui.