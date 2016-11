Afin de prévenir la radicalisation islamique

Juriste de formation et animatrice à Multimondo à Bienne, Naïma Serroukh a lancé le projet Tasamouh, terme signifiant en arabe tolérance, réconciliatation et pardon. Avec le soutien de la Confédération, de Santé bernoise et d’autres partenaires, il s’agit de prévenir la radicalisation islamique en formant des professionnels des domaines social, éducatif ou religieux et en répondant aux questions des particuliers.