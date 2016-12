AFP, CFC, Brevet fédéral: le métier de concierge, ce n'est pas seulement du nettoyage

Le métier d’agent d’exploitation, qui englobe la conciergerie, a connu de grandes

évolutions en dix ans. AFP, CFC et Brevet fédéral couronnent désormais une véritable formation qui attire aujourd’hui de nombreux jeunes. Constitués en association depuis août 2015, les concierges du Jura et du Jura bernois apportent leur pierre à l’édifice en valorisant leur métier et en mettant leurs connaissances à disposition des apprentis. L’un de leurs objectifs est de tordre le cou aux clichés qui limitent la profession aux simples tâches de nettoyage. Un reportage à lire dans l'édition de ce mercredi 14 décembre.