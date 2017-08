Alain Berset défend son projet

Prévoyance vieillesse 2020 suscite le débat. On l’a vu hier soir à Porrentruy où près de 300 personnes sont venues entendre le conseiller fédéral Alain Berset à la salle de l’Inter. Un débat poli, proposé par Forum Citoyens, a permis à Alain Berset d’expliquer patiemment les principes importants d’une réforme dont le but est, selon lui, d’apporter la stabilité et la sécurité au système de retraite tout en garantissant les rentes. Le débat, comme si vous y étiez, à revivre dans notre édition du jour.