Animés par le même feu sacré, de part et d'autre de la frontière

Une trentaine de jeunes sapeurs pompiers (JSP) suisses et français se sont retrouvés à Goumois pour partager la journée de samedi entre exercices et joutes amicales. La rencontre visait avant tout à développer la cohésion de groupe et à créer des liens entre les pompiers en herbe. Le Quotidien Jurassien s'est mêlé à la troupe pur rendre compte de l'ambiance de la rencontre.