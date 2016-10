Après plus de 40 ans, Moutier revoit le Gouvernement bernois au complet

Et voici le Gouvernement bernois in corpore sortir du bois en Prévôté, dans le cadre de sa traditionnelle séance de réflexion extra-muros. Une visite ponctuée d’un point presse qui n’a pas manqué de surprendre le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, quelques semaines après le refus des autorités bernoises de commenter publiquement les rapports d’expert. Et il y a de quoi: cela fait si longtemps que Moutier n'a pas vu débarquer le Gouvernement bernois au complet, qu'aucun de ses membres n'a pu certifier à quand remonte sa dernière visite. Un reportage d'Olivier Zahno à lire dans l'édition de ce vendredi.