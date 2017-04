Après trente ans de travaux, l'A16 est ouverte de bout en bout

Trente ans après le premier coup de pioche à Saint-Ursanne, le dernier tronçon de la Transjurane a été inauguré lundi côté bernois entre Court et Loveresse, en présence de la présidente de la Confédération Doris Leuthard et de plus de 300 invités. Un jour historique tant pour le canton du Jura que pour le Jura bernois et le canton de Berne, dont les représentants se sont battus durant plusieurs décennies «pour que ce rêve autoroutier se réalise», a souligné la conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer. La suite dans notre édition de mardi.