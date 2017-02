Asile: l’intégration à coups de poing

Six jeunes réfugiés, quatre Afghans et deux Kurdes, s’adonnent à leur passion à l’académie des sports de combat et d’arts martiaux Fighting Spirit, à Delémont. Pour ces requérants d’asile, l’entraînement, moment privilégié de la journée, permet de mettre en parenthèse les soucis et d’apprendre l e français en côtoyant les autres boxeurs de la région. Reportage dans Le Quotidien Jurassien de samedi.