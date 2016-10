Au bonheur des poules

Des poulaillers d’un nouveau genre risquent de plus en plus de faire partie du aysage dans les années à venir. Il s’agit de cabanons mobiles pouvant accueillir plus de 420 poulets élevés sous le label bio. Un agriculteur de Corban, qui s’est inspiré de son voisin, vient de déposer publiquement un projet d’installation de six constructions de ce type. Les deux paysans sont des précurseurs dans le Jura. A découvrir dans l'édition de ce mercredi 12 octobre.