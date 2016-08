Au carrefour de la science et de la philosophie

Le docteur Yann Hodé a enfilé le 1er août la blouse de directeur médical des Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland (SPJBB).

Ce «Ch’ti», Lillois de naissance, envisage la psychiatrie d’un œil optimiste. Psychiatre, psychothérapeute, statisticien, biochimiste, philosophe ou encore informaticien, il considère sa discipline comme une science et non comme une exploration hasardeuse des méandres de l’âme humaine. Fraîchement installé dans son bureau à Bellelay, il n’a pas peur de parler de rentabilité lorsqu’il s’agit de psychiatrie, convaincu que le traitement des pathologies mentales rapporte beaucoup plus qu’il ne coûte à la société. Portrait dans notre édition de samedi.