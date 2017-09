Au chevet de la vieille ville de Delémont

L’adaptation des circulations et du stationnement, le réaménagement des espaces publics et le soutien au logement, aux commerces et au patrimoine constituent les trois axes principaux des dix-huit mesures retenues par le Conseil communal de Delémont, à l’issue des état-généraux de la vieille ville. L’exécutif communal s’est donnée cinq ans pour mener à bien ces différents projets qui doivent permettre à la population de se réapproprier la vieille ville, appelée à devenir une zone de rencontre au trafic réduit. Le point dans notre édition du jour.