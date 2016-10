Au Noirmont, un repas par mois contre la solitude

Depuis deux ans, un repas destiné aux personnes seules est organisé au Noirmont. Françoise Marulier et Agnès Lab ont eu à cœur de monter ce rendez-vous mensuel. Les autorités communales et la paroisse du Noirmont participent aux financements de ces repas et se réjouissent de son rayonnement. La suite dans notre édition de jeudi.