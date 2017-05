Autos, motos, chevaux, une affaire de cohabitation

Un accident rare s’est produit lundi, à Glovelier. Dépassé en trombe par une moto, un cheval s’est emballé. Désarçonnée, la cavalière pourtant aguerrie a lourdement chuté la tête la première sur le bitume. La bombe sur sa tête s’est écrasée sous l’impact, et la jeune femme s’en sort avec une grosse plaie à la mâchoire, six points de suture et des ecchymoses. Avec les beaux jours reviennent les motos et les chevaux sur les routes jurassiennes. Et tout le monde peut cohabiter harmonieusement. Petit rappel de quelques règles de bon sens dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.