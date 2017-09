Autour du feu, pour évoquer les années de braise

La torrée géante, 3e volet des festivités des 40 ans du rachat des terres, organisée par le syndicat intercommunal d’exploitation agricole Les Genevez, Lajoux et Montfaucon (GLM), s’est tenue samedi. Plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour retracer ce pan de l’histoire pas si lointaine. Le Pau de Fer, noyau de la manifestation, à quelques encablures du Prédame, a été rejoint à pied, à vélo et à cheval. Le Quotidien Jurassien a fait le voyage.