Aux petits soins pour leur cabane aux petits pains

Des élèves du Collège secondaire des Breuleux se sont investis dans deux projets qu’ils dévoileront prochainement à leurs camarades et au public. Ensemble, ils ont parallèlement monté un film et construit une cabane en bois, de A à Z, en ne zappant aucune étape. En dehors des salles de classe traditionnelles, ils ont apprivoisé des domaines inconnus et acquis de nouvelles compétences. Une expérience qu'ils partagent dans les colonnes du Quotidien Jurassien.