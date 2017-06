Baignade interdite à Moutier

Les bassins de la piscine de Moutier sont fermés au public depuis dimanche matin et jusqu’à nouvel avis. C’est le Conseil municipal qui l’a annoncé en page d’accueil du site internet de la ville. En cause? Un problème de vanne sur le système de renouvellement d’eau des bassins. En clair, l’eau n’était plus filtrée ni traitée et posait donc des problèmes évidents d’hygiène pour les baigneurs.