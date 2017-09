Bassins engorgés à la piscine couverte de Delémont

Le surveillant doit-il jouer à la police? Certains habitués estiment que la piscine couverte de Delémont est surchargée et que les gardiens devraient davantage réguler les lignes d’eau. Marc Voelke, figure bien connue des bassins, juge que «rien ne bouge» et s’inquiète de constater que la consultation d’un «document public» lui a été refusée. Le conseiller communal Patrick Chapuis assure que la ville fait tout son possible, mais que la gestion des infrastructures sportives se fera ces prochaines années de manière globale. À lire dans notre édition de samedi.