Berne jette de l’huile sur le feu

Le Centre de renfort, d’intervention et de secours de Moutier (CRISM) est une nouvelle fois au centre de l’attention. Le canton de Berne menace d’attribuer les prérogatives du CRISM à d’autres corps du Jura bernois en cas de «oui» le 18 juin et refuse tout accord avec le Jura pour les communes alentours. De son côté, le canton du Jura rappelle qu’il n’y a aucune raison de supprimer une institution qui fonctionne et qu’un centre de renfort sera toujours nécessaire en Prévôté. Le point dans notre édition de samedi.