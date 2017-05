Bertrand Piccard a son chemin à Mont-Soleil

Acclamé tel le nouveau messie des énergies renouvelable, l’aéronaute et pionnier suisse Bertrand Piccard a assisté hier à l’inauguration d’un chemin qui porte désormais son nom à Mont-Soleil, entre éoliennes et centrale solaire. En ce lieu hautement symbolique, l’initiateur de Solar Impulse a fait l’apologie du soleil, du vent et des économies d’énergie. La suite dans notre édition de jeudi.