Bienvenue chez les accros du dénivelé

Ils aiment monter, puis descendre, puis remonter, puis redecendre. Et ainsi de suite. Les accros du dénivelé ont trouvé à Moutier un terrain de jeu idéal qui réunit tout ce dont ils ont besoin: des pentes raides, des sentiers étroits et escarpés, des paysages à couper le souffle et, surtout, la délicieuses sensation d’être seul au monde ou presque. Président d’organisation du Moutier Trail Marathon, Hervé Solignac nous a emmenés au Graitery sur le sentier des Brigands, une sorte de passage secret, connu des initiés, qui débouche sur un point de vue à couper le souffle. À lire dans notre édition de mercredi.