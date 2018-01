Bijoux mécaniques pour retraités mordus

Depuis bientôt 2 ans, un groupe de retraités s’active avec passion et patience dans les sous-sols du Forum de l’Arc à Moutier. sa mission bénévole: redonner vie à d’anciennes machines, objets géniaux qui ont fait et font encore la fierté de la région. Parfois rares, les pièces rénovées seront mises en valeur au Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier, lequel est appelé à s’étendre. La suite dans notre édition de vendredi.