Bilan annuel et recherche de membres

La Société des Paysans et Paysannes d’Ajoie (SPPA) s’est réunie en assemblée générale hier à Miécourt. L’occasion pour le comité et les 55 membres présents de dresser le bilan de l’année écoulée et d’annoncer le renouvellement prochain de 4 sièges au comité. De nombreux sujets ont été abordés lors de l’assemblée, qui a également vu les paysannes d’Ajoie présenter les activités effectuées. Plus de détails dans l'édition de ce mardi 13 décembre.