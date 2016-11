BKW ne reviendra pas en arrière

BKW ne reviendra pas sur sa décision de diminuer la rétribution des producteurs indépendants au tarif unique de 4 ct. le kWh. Selon Christophe Bossel, membre de la direction générale et responsable du réseau, le distributeur ne pouvait économiquement plus assumer la rétribution élevée qui avait été accordée. Les propriétaires d’installations d’une certaine importance (plus de 30 kW) posées ces 2-3 dernières années ont été en partie mal conseillés, affirme Christophe Bossel, qui ne recommande plus de tels investissements. Interview à lire dans notre édition de mercredi.