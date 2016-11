Bouchoyade à l'ancienne: (encore) une tradition mise à mort

La bouchoyade à l’ancienne et en public des Vieilles traditions et de la Désalpe est abandonnée. Découragés par la réglementation et sa stricte application, les organisateurs préfèrent renoncer à cette tradition séculaire. Le ministre de l’économie estime qu’on peut regretter cette évolution et des dispositions excessive, mais renvoie au Parlement.