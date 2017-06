Bulles émouvantes avec le retour de Job

«Je suis heureux de voir un Jurassien des premières luttes de retour au pays être accueilli non pas par un petit, mais par un grand tonnerre d’applaudissements», a déclaré hier avec une note d’humour Martial Courtet, ministre de la culture. I l s’adressait à André Jobin, scénariste des aventures de Yakari et Petit Tonnerre, que Delémont’BD a honoré vendredi soir lors de sa cérémonie d’ouverture pour l’ensemble de sa carrière de journaliste et de scénariste. «J’ai des origines francs-montagnardes. Je suis né à Delémont et j’ai vécu à Porrentruy. Je suis un sacré Jurassien!», s’est réjoui André Jobin qui, très vivement applaudi, a presque volé la vedette à Regis Loisel, invité d’honneur de cette 3 e édition.