Ce beau soleil a le cœur à la Danse

Par un temps caniculaire, des milliers de personnes ont déambulé samedi le long des 57 stands de la Danse sur la Doux. L’affluence a été très bonne le matin et le soir, un peu moins l’après-midi à cause des chaudes températures. Un regret pour le comité d’organisation: les commerçants delémontains ne se bousculent plus au portillon…