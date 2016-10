Centre d’accueil des femmes migrantes au cœur d’un bachelor en beaux-arts

Mettre en parallèle au jour le jour le quotidien des femmes migrantes et les infos des médias sur la migration. C’est le fil rouge du bachelor en beaux-arts de Maude Queloz. La jeune étudiante a passé six mois au Centre d’accueil des femmes migrantes (CAFF), à Delémont, pour mieux faire connaissance avec ces femmes déracinées, avant de se livrer à une réflexion sur le regard porté sur la migration. Son travail de bachelor et ceux de ses camarades d’études ont fait l’objet d’une exposition au Kunsthaus de Langenthal. À lire dans notre édition de mardi.