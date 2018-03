C'est la dernière séance pour les députés bernois

Le Grand Conseil bernois entamera lundi pour deux semaines son ultime session de la législature 2014-2018. Parmi les sujets à l’ordre du jour figure une modification de la loi sur l’école obligatoire, qui doit permettre au canton de cofinancer à l’avenir les structures d’accueil des enfants également durant les vacances scolaires. Cette mesure vise à combler une lacune en matière de prise en charge des enfants durant les vacances et à ainsi favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les parents. Mais elle ne séduit guère l’UDC et l’UDF. Avant-papier à lire aujourd'hui.