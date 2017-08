Chaindon lorgne sur le Plateau

Reconvilier accueillera une nouvelle édition de l’incontournable Foire de Chaindon du 2 au 3 septembre. Comme le veut la tradition séculaire, le dimanche sera dédié à la fête et aux familles, tandis que le lundi accueillera la foire et ses multiples animaux exposés dès 5 h 30 du matin. Après la récente inscription de la Foire de Chaindon dans la liste du patrimoine culturel immatériel suisse, les organisateurs s’associent à Jura bernois tourisme et tente d’attirer les visiteurs seelandais. A lire dans notre édition du jour.