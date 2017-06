«Chaque fanfare forme un tissu social»

Le Giron des fanfares des Franches-Montagnes organisé par la Fanfare des Breuleux a réuni sept ensembles et 217 musiciens dimanche. Des airs de répertoires variés ont envahi le village breulotier et la salle de La Pépinière. Une marche composée par Steve Muriset, l’un des juges de la manifestation, et interprétée par l’ensemble des musiciens présents a conclu l’événement. À lire dans notre édition de mardi.