Chasse aux véhicules immatriculés hors canton

Sans pouvoir parler de recrudescence, des véhicules stationnent toujours

régulièrement sur le territoire cantonal sans pour autant être immatriculés avec des plaques jurassiennes. La police cantonale et l’Office des véhicules rappellent les règles: le lieu où le véhicule passe ses nuits fait foi et non l’adresse de son détenteur, sauf exceptions. Explications avec Jacques Chapatte dans l'édition de ce vendredi 2 juin.