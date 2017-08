Chasseurs de sources en quête de trésors

Le Parc du Doubs mène depuis une année et demie, en collaboration avec le Parc Chasseral, une chasse aux sources. Onze bénévoles actifs, répartis sur le territoire des deux parcs cartographient et détaillent les caractéristiques de chacune des sources. L’objectif est d’obtenir des données détaillées sur ces milieux afin de les protéger et de les revitaliser. La suite dans notre édition de samedi.