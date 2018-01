Chloé Donzé, une graphiste aux multiples identités

Les traits, les courbes, les couleurs, la typographie. Tout cela n’a plus beaucoup de secrets pour Chloé Donzé, graphiste taignonne. Les Franches-Montagnes restent un point d’ancrage pour elle et une source d’inspiration dans son métier, même si elle vit à Munich. Chloé Donzé poursuit son apprentissage d’un métier méconnu et nous en livre quelques rouages. Rencontre rafraîchissante dans notre édition du jour.