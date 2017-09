Cinq candidats au chevet de la vieille ville

Plus d’une centaine de piétons ont investi la rue des Baîches lundi soir, devant la cour d’école de Juventuti. On y a parlé vieille ville, mobilité douce et commerce local. L’association Qualicité, qui veut promouvoir une qualité de vie dans la vieille ville, invitait les cinq candidats à la mairie de Porrentruy à présenter leurs actions passées et leurs projets pour la vieille ville. Tour d'horizon dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.