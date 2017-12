Cinq millions pour maîtriser les coups de sang de la Scheulte

Après Courroux, c’est au tour de la commune de Val Terbi de préparer des mesures de protection contre les crues de la Scheulte. La première phase de son «Projet Scheulte» vise à réaménager le cours d’eau et certains de ses affluents à Recolaine, un secteur durement touché par les inondations de 2005 et 2006. Présentation d’un projet conséquent dont les coûts de réalisation se monteront à plus de cinq millions.