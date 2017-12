Commune et riverains pas sur la même longueur d’onde à propos de deux antennes

Plus de 200 citoyens de Courtételle s’opposent à l’installation d’antennes de téléphonie mobile, à proximité de chez eux. Ils craignent les ondes électromagnétiques. Swisscom et Salt ont déposé, presque simultanément, deux projets différents, mais qui visent chacun à ériger une antenne de 25 m de haut. Du côté des autorités, on ne comprend pas la population qui, d’une part, se plaint du mauvais réseau à Courtételle mais, d’autre part, refuse des antennes. Développement dans Le Quotidien Jurassien de samedi.