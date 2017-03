Condamnée pour un déversoir de haine

La jeune administratrice de la page «Stop zoophilie Courroux», sur Facebook, a été condamnée la semaine dernière à payer plus de 1000 fr. d’amende et de frais judiciaires. En février 2015, elle avait créé ce blog pour «défendre la cause des animaux», suite à de nouveaux actes de zoophilie dans le val Terbi. Mais de nombreux internautes en avaient profité pour déverser leurs messages de haine. Selon le Ministère public, la provocation publique à la violence constitue une infraction. Explications dans notre édition de vendredi.