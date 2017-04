Conseil communal de Porrentruy: deux élus se retirent, quatre sont prêts à rempiler

Quatre des six élus municipaux de Porrentruy se présenteront pour un nouveau mandat. Pierre-Olivier Cattin a souffert durant cette législature, et renonce, tandis que Gabriel Voirol, en troisième mandat, doit arrêter. L’intérêt de l'élection du nouveau Conseil municipal résidera sans doute dans la réattribution du second siège PCSI, que convoitent PLR et PS. Le point à 6 mois des élections dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.