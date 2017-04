Conseil du Jura bernois: un vote à «l’impact déterminant» pour la région

Par 19 voix contre 5 et sans surprise, le Conseil du Jura bernois (CJB) a décidé lors de sa dernière séance de recommander aux habitants de Moutier de voter "non" le 18 juin 2017. Si le CJB se permet de prendre position sur un vote communal, c’est parce que les conséquences potentielles de ce vote "dépassent largement le seul cadre communal et pourraient avoir un impact déterminant pour l’entier du Jura bernois", a justifié mercredi devant les médias le président de la Commisson Institutitions du CJB, Walter von Kaenel. La suite dans notre édition de jeudi.