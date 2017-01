Conseils de ville et conseils généraux, leur genèse, leur histoire

Créé en 1887, le Conseil de ville (qui s’appelait alors Conseil général) imérien est de loin le plus ancien de la région jurassienne. Si Tramelan-Dessus a également figuré parmi les précurseurs (Conseil général institué en 1921), la création de parlements est bien plus récente tant à Moutier (1971) qu’à Porrentruy et Delémont (1973), sans oublier les récentes communes fusionnées comme Valbirse (2015), Val Terbi et Haute-Sorne (2013). Comment expliquer les passages d’une assemblée de citoyens à un parlement communal? Lisez notre analyse sociale et historique dans l'édition de ce samedi 7 janvier.