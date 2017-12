Coop change de rôle au Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura va enfin pouvoir aller de l’avant. Les partenaires du complexe immobilier Le Ticle - Théâtre du Jura prévu à Delémont ont présenté hier les nouveaux contours du projet. Principal changement: Coop revoit sa position et ne sera plus que locataire de sa surface commerciale. La part dédiée aux commerces est aussi réduite. HRS Real Estate, la sociétée chargée de mener le projet à bien, reprend la responsabilité de l’investisseur et cherche un partenaire. Le théâtre lui-même connaît des aménagements mineurs. Le plus important: le montant demandé pour l’investissement est atteint, celui du fonctionnement arrive au «seuil de viabilité». Explications à lire aujourd'hui.