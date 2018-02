Coup de froid sur carnaval à Delémont

Plusieurs centaines de clients de quatre établissements publics de la rue de la Préfecture, à Delémont, ont dû être évacuées, hier soir vers 18 h 40. La centrale de la police cantonale avait reçu, dix minutes plus tôt, un appel d’un homme, parlant français, affirmant qu’il avait posé des bombes dans des restaurants de la vieille ville, citant alors les bars de l’El Nouar et du Shannon. Le Zeus et la Cigogne, situés à proximité, ont également été évacués, de même que les personnes habitant au-dessus de l’El Nouar et du Shannon. Policiers et gardes-frontières, avec un chien renifleur d'explosifs, n'ont pas trouvé de bombes. Un appel est lancé pour retouver le ou les auteurs de cette farce d'un goût fort douteux. Le coup de fil a été passé de la cabine téléphonique de la place Monsieur, près de la porte de Porrentruy. Le point dans notre édition du jour.