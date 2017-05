Coup de jeune à la place du Collège

La Place du collège de la Poste à Moutier pourrait retrouver des couleurs et devenir une place de sport. Sous l’impulsion de jeunes prévôtois, le Service de la jeunesse et des actions communautaires invite les adolescents de la ville à venir réfléchir et donner leurs idées de réaffection de la place. Explications en l'édition de ce jeudi 11 mai.