Courez, pédalez, vous êtes scrutés

Strava, réseau social des athlètes permettant de suivre les activités sportives via GPS, vient de publier une carte, où l’on voit les parcours les plus empruntés par les coureurs et cyclistes de par le monde. À Delémont, on peut par exemple y observer que Sous-Cheynatte, le Colliard ou le chemin le long des voies ferrées en direction de Courtételle sont particulièrement prisés par les adeptes de course à pied. Même si ces données sont anonymisées, on ne peut pas exclure les dérives. Elles posent encore la question des informations personnelles circulant sur le web et qui échappent aux internautes. Enquête dans notre édition de mardi.