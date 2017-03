Dans 100 jours, Moutier sera fixée sur son sort

L’avenir de Moutier se dessinera-t-il dans le canton du Jura ou continuera-t-il à s’écrire dans le canton de Berne? Dans 100 jours exactement ce vendredi, les urnes auront livré leur verdict et les Prévôtois connaîtront la réponse à cette question. Ce vote marquera aussi la fin, à quelques détails près, d’un processus entamé en 1994 avec la création de l’Assemblée interjurassienne et dont l’objectif, outre de normaliser les relations entre le canton du Jura et son voisin bernois, était de «régler politiquement le conflit j urassien». Retour dans notre édition de vendredi sur quelques étapes de ces 20 dernières années qui ont tracé la route jusqu’au vote du 18 juin pour une commune qui a toujours constitué un cas à part dans la Question jurassienne.