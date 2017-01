De la Réforme d’hier aux réformes de demain

L’Europe, et avec elle la Suisse, célèbre cette année les 500 ans de la Réforme.

En sus de la dizaine de cultes-cantates organisés à l’échelon régional, la paroisse réformée de Saint-Imier a décidé de commémorer l’événement en proposant diverses animations et rencontres qui permettront aux paroissiens de vivre durant un an au rythme de la Réforme.